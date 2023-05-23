— Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью ЗКО ликвидировали канал поставки наркотических средств и межрегиональную преступную группу из восьми человек: это жители Алматы, Шымкента, Актобе и Уральска. Группа организовывала поставку и сбыт в особо крупных размерах «маковой соломы», — сказал он на брифинге.

Маковая солома представляет собой неочищенный опийный мак, который является сильнодействующим наркотиком.

— В 24 тоннах наркотического вещества содержалось около двух тонн чистого веса наркотика, или 240 тысяч доз. На «чёрном» рынке такая партия оценивается в 288 миллионов тенге. В ходе разработки задержаны все участники группы, установлены организатор — он является уроженцем Туркестанской области и ещё четыре наиболее активных участника. Они арестованы, — рассказал начальник ведомства.

Он отметил, что в ходе оперативно-следственных действий полицейские изъяли около 24 тонн маковой соломы с примесью, а также пять миллионов тенге, три дорогостоящих внедорожника и один большегруз.Арман Оразалиев отметил, что доход преступной группы в день составлял четыре миллиона тенге.