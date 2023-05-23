Легализация автомобилей-конструкторов началась в Казахстане
Ставка сбора составит также 200 тысяч тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива «МГ»
Легализация иностранных автомобилей продолжается. В Polisia.kz сообщили, что с 22 мая началась регистрация так называемых «автоконструкторов».
— Стоимость первичной регистрации составит 200 000 тенге. Подать заявку можно через приложения банков второго уровня. Автомобили должны эксплуатироваться внутри станы и без возможности переоформления на другое лицо, — отметили в ведовстве.
Для регистрации необходимо предоставить:
заявление;
акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;
диагностическая карта технического осмотра.
Подать заявки теперь можно через мобильные приложения банков второго уровня.
Узнать подробности можно в call-центрах:
По данным МВД, с начала легализации выявили около 14 тысяч автомобилей-конструкторов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!