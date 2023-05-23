Ставка сбора составит также 200 тысяч тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Как проходит легализация и с какими проблемами сталкиваются жители ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» Легализация иностранных автомобилей продолжается. В Polisia.kz сообщили, что с 22 мая началась регистрация так называемых «автоконструкторов».
— Стоимость первичной регистрации составит 200 000 тенге. Подать заявку можно через приложения банков второго уровня. Автомобили должны эксплуатироваться внутри станы и без возможности переоформления на другое лицо, — отметили в ведовстве.
Для регистрации необходимо предоставить:
  • заявление;
  • акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;
  • диагностическая карта технического осмотра.
Подать заявки теперь можно через мобильные приложения банков второго уровня. Узнать подробности можно в call-центрах:
  • Алматы: 8-747-733-10-20, 8-7272-76-27-57;
  • Актюбинская область: 8-7132-46-24-40, 8-7132-46-24-41;
  • Алматинская область: 8-702-149-57-20;
  • Атырауская область: 8-7122-98-23-15;
  • Западно-Казахстанская область: 8-705-124-65-47, 8-7112-92-17-17;
  • Мангистауская область: 8-7292-47-45-69, 8-701-777-43-62, 8-701-555-83-80;
  • Жетысу: 8-7282-60-75-13, 8-705-733-76-16.
По данным МВД, с начала легализации выявили около 14 тысяч автомобилей-конструкторов.