– Направлено рекомендательное письмо, подготовлено постановление заместителя главного государственного санитарного врача района директору школы об усилении противоэпидемических, профилактических мероприятий, установлении карантина в классе, где выявлены случаи ветряной оспы. Медицинским работникам — об усилении утреннего фильтра, отмены кабинетной системы. Ученикам, где выявлены случаи ветряной оспы, не участвовать в школьных мероприятиях. В самой школе усилить санитарно-дезинфекционный режим, проводить влажную уборку и проветривание помещения, — прокомментировали санврачи.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Жалобу родителей опубликовал Instagram-паблик. По их словам, в школе посёлка Жанабулак выявили случаи ветрянки и скарлатины, при этом карантин не объявляют карантин.В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО ответили, что в мае в этой школе действительно выявили 10 случаев ветрянки среди учеников одного класса. Также зарегистрирован один случай скарлатины у учащегося средней общеобразовательной школы.Ветряная оспа — острое инфекционное заболевание. Инфицированные становятся заразными ещё за 48 часов до появления сыпи и продолжают представлять опасность для окружающих до пятого дня с момента появления последнего элемента сыпи.