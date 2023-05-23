Приглашаем всех ценителей искусства и любителей классической музыки на концерт «Морская сюита» Алексея Котельникова, который состоится 31 мая в 19.00 в большом концертном зале Западно-Казахстанской областной филармонии им. Г. Курмангалиева. Творческая биография композитора неразрывно связана с нашим городом. Так что не случайно его «Морская сюита», вдохновленная романтикой моря, впервые будет исполнена именно уральскими музыкантами и именно в Уральске для всех неравнодушных уральцев и гостей нашего города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.