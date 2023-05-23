Спасатели рассказали, как проходят поиски иностранного туриста в горах Алматы
Утром он должен был улететь из Алматы.
Фото: РОСО МЧС РК
В горах Заилийского Алатау продолжаются поиски гражданина Австралии. По данным ДЧС Алматы, он вышел из хостела 21 мая и до ночи 22 мая не вернулся, тогда начались его поиски. Турист планировал направиться в сторону Большого Алматинского озера.
Иностранца ищут полицейские, сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда, Службы спасения 109, волонтёры «Доброспас».
В пресс-службе РОСО рассказали, что тревогу забил гражданин России, который жил в этом же хостеле. Пропавшего последний раз видела его коллега по работе.
— Она рассказала, что они прибыли в Алматы утром 20 мая с целью туризма. В семь утра туристы должны были улететь обратно. Подруга приехала в аэропорт города одна. Думала, что мужчина приедет туда самостоятельно, — рассказали в отряде.
В 2:40 23 мая спасатели и полицейские поднялись до Космостанции и осмотрели склоны. Спустились вниз, осмотрели правую и левую сторону трубы. Искали и на правой стороне озера, но тщетно.
— На Большом Алматинском озере ночью была непогода, шёл дождь, снег и дул сильный ветер. В 10:45 23 мая на БАО прибыла другая группа спасателей на пересменку и продолжила поиски с Космостанции. Они разделились на две группы: одна пошла в сторону ущелья Аюсай, другая — в сторону ущелья Проходное, — рассказали о ходе поисковой операции в РОСО.
В пресс-службе ДП Алматы добавили, что в поисках участвуют сотрудники криминальной полиции, участковые и кинологи с собаками.
— Кроме того, максимально используются ресурсы волонтеров. По имеющейся на данный час информации, гражданина Австралии видели в районе БАО 21 мая. Мужчина направлялся в сторону Космостанции, — информировал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.
К поиску привлекли вертолёты, разведка осуществляется дронами.
