Спасатели советуют не начинать купальный сезон раньше июля, так как вода ещё прохладная. Отец с сыном утонули в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» Начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов напомнил, что постановлением акимата определены четыре места для купания горожан:
  • Большой Алматинский канал имени Д. Кунаева в Роще Баума в Турксибском районе,
  • Большой Алматинский канал имени Д. Кунаева в парке «Гульдер» в Жетысуском районе,
  • озеро Сайран - со стороны Алмалинского района 200 метров от улицы Толе би,
  • озеро Сайран - со стороны Ауезовского района на противоположной стороне от улицы Толе би 300 метров.
Однако, как стало известно неделей ранее, в этом году озеро Сайран наполнять не будут из-за реконструкции. Выходит, что купаться можно в двух локациях. Также есть 40 мест, где купание запрещено. Купание в 12 водоёмах представляет опасность:
  • безымянный водоём между микрорайонами Байбесик и Ожет – Алатауский район;
  • река Большая Алматинка (протекающая вдоль Шанырак-2) – Алатауский район;
  • река Большая Алматинка (от моста проспекта Аль-Фараби вверх до плотины) – Бостандыкский район;
  • Первомайские пруды в микрорайоне Кемел – Жетысуский район;
  • река Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) – Медеуский район;
  • река Малая Алматинка (вдоль Центрального парка культуры и отдыха) – Медеуский район;
  • пруд Терренкур – Медеуский район;
  • озеро Юбилейное – Медеуский район;
  • озеро Аэропортовское – Турксибский район;
  • озеро в посёлке Кайрат – Турксибский район;
  • заводи реки Карасу – Турксибский район;
  • река Аксай – Наурызбайский район.
Юсупов отметил, что тёплая вода будет только во второй декаде июля. Купание в прохладной воде опасно. В местах, где купание запрещено, будет летать дрон. Он может не только мониторить обстановку, но и использовать громкоговоритель для предупреждения желающих искупаться в запрещённых местах. Всего у ДЧС два таких дрона, которые «отпугивают» нарушителей правил безопасного купания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.