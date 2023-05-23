Спасатели советуют не начинать купальный сезон раньше июля, так как вода ещё прохладная.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
Начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов напомнил, что постановлением акимата определены четыре места для купания горожан:
Большой Алматинский канал имени Д. Кунаева в Роще Баума в Турксибском районе,
Большой Алматинский канал имени Д. Кунаева в парке «Гульдер» в Жетысуском районе,
озеро Сайран - со стороны Алмалинского района 200 метров от улицы Толе би,
озеро Сайран - со стороны Ауезовского района на противоположной стороне от улицы Толе би 300 метров.
Однако, как стало известно неделей ранее, в этом году озеро Сайран наполнять не будут из-за реконструкции. Выходит, что купаться можно в двух локациях.
Также есть 40 мест, где купание запрещено. Купание в 12 водоёмах представляет опасность:
безымянный водоём между микрорайонами Байбесик и Ожет – Алатауский район;
река Большая Алматинка (протекающая вдоль Шанырак-2) – Алатауский район;
река Большая Алматинка (от моста проспекта Аль-Фараби вверх до плотины) – Бостандыкский район;
Первомайские пруды в микрорайоне Кемел – Жетысуский район;
река Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) – Медеуский район;
река Малая Алматинка (вдоль Центрального парка культуры и отдыха) – Медеуский район;
пруд Терренкур – Медеуский район;
озеро Юбилейное – Медеуский район;
озеро Аэропортовское – Турксибский район;
озеро в посёлке Кайрат – Турксибский район;
заводи реки Карасу – Турксибский район;
река Аксай – Наурызбайский район.
Юсупов отметил, что тёплая вода будет только во второй декаде июля. Купание в прохладной воде опасно.
В местах, где купание запрещено, будет летать дрон. Он может не только мониторить обстановку, но и использовать громкоговоритель для предупреждения желающих искупаться в запрещённых местах. Всего у ДЧС два таких дрона, которые «отпугивают» нарушителей правил безопасного купания.
