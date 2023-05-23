– Цель классного часа-подведение итогов учебного года, подготовка детей к периоду летних каникул продолжительностью 90 дней. Традиционно на классном часе учитель предоставляет рекомендуемый список литературы для чтения, а также список фильмов для просмотра, — отметила Айгуль Мынбаева.

– Хочу отметить, что при проведении классных часов, торжественных линеек, мероприятий по вручению аттестатов в целях соблюдения педагогической этики и профилактики коррупции запрещается сбор денег от родителей на проведение мероприятий, приглашать аниматоров, агентства по организации праздничных вечеров, частные студии. Запрещается собирать деньги на подарки администрации школ и педагогам, — подчеркнула Мынбаева.

Иллюстративное фото из архива «МГ» По информации руководителя управления образования Айгуль Мынбаевой, в этом учебном году девятые классы оканчивают 9 834 ученика, 804 из которых претендуют на аттестат с отличием. 11-й класс завершают 5 786 выпускников, 254 учащихся претендуют на получение аттестата об общем среднем образовании «Алтын белгі», 247 — на аттестат с отличием. Учебные занятия в школах завершаются 31 мая. В этот день все школы проводят уроки по расписанию. В конце дня каждый классный руководитель проводит классный час. Сценарии классных часов разрабатывают сами педагоги.Что касается торжественной линейки, то администрация школ сама будет решать — проводить её или нет. Учитываться будет и мнение родительского комитета, попечительского совета. Итоговые выпускные экзамены для выпускников девятых классов пройдут со второго по 13 июня. А для выпускников 11 классов — с пятого по 19 июня. В девятых классах сдают экзамены по четырём предметам: язык обучения (казахский или русский язык), математика (алгебра), казахский язык и литература или русский язык и литература, предмет по выбору. В 11 классах сдают экзамены по пяти предметам: язык обучения (казахский или русский язык), алгебра и инициативы анализа, история Казахстана, казахский язык и литература или русский язык и литература, предмет по выбору. Торжественную церемонию вручения аттестатов об общем среднем образовании выпускникам 11 класса рекомендовано проводить в стенах своих школ 20-22 июня. По области будет проводится 22 июня.Итоговая аттестация в организациях технического и профессионального образования продлится до 28 июня. Колледжи в этом году завершают более пяти тысяч выпускников. В настоящее время студенты сдают учебную сессию. Выпускники проходят дипломную и производственную практику. Церемонию вручения дипломов рекомендовали провести с 28 июня по 1 июля.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.