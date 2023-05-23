— Также готовятся пришкольные лагеря. Общее количество планируемых лагерей различной направленности — 680. На летний отдых детей отдельных категорий планируется выделить 123 миллиона тенге из фонда Всеобуч, — отметили в ведомстве.

— Отделом образования организованы палаточные лагеря «Мирас» и «Рахат», в общей сложности ожидается 1 700 детей из 50 школ. В этих палаточных лагерях ведётся работа по туристско-краеведческому направлению, учащиеся в дальнейшем проводят подготовку к конкурсам научных проектов. Также с 2011 года действует патриотический лагерь «Кайсар». Ожидается, что в этом году в лагере проведут каникулы 230 мальчиков, которые находятся под контролем местной полиции, а также желающие посвятить свою жизнь делу защиты Отечества, — рассказали в городском отделе образования.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении образования ЗКО намерены охватить летним отдыхом 103 134 учащихся. В регионе работают 19 загородных лагерей, которые начнут работу после получения заключений департамента санитарно-эпидемиологического контроля.В Уральске за три месяца в лагере «Атамекен» отдохнут 1 500 учащихся. Из них 400 детей из малообеспеченных семей и сироты. Также 230 отличников отдохнут за счёт родителей со скидкой в 50%. В 46 школах города ожидается принять в лагерь более шести тысяч детей. В 50 школах, дворце школьников и центре внешкольной работы отдохнут 37 655 детей.В 50 школах Уральска с пятого по 17 июня будут работать летние школы. Более сорока тысяч учащихся проведут там работу по восполнению пробелов в знаниях.