В городе будут работать 209 пришкольных лагерей. Детей с признаки отравления забрали из детского лагеря в Уральске Иллюстративное фото из архива «МГ» Летним отдыхом намерены охватить 98,7% учащихся мегаполиса. Об этом в ходе брифинга в РСК сообщила заместитель руководителя управления образования  Алматы Жанат Айтпаева. Часть детей будет посещать пришкольных лагеря, они будут работать в 209 организациях образования. В этом году дети будут заняты там с 9 до 15 часов.
— Для детей из социально-уязвимых слоёв населения питание будет бесплатное, за счёт фонда Всеобуча. Остальные — за счёт родителей по желанию. Пока арендаторы столовых составляют меню, оно будет согласовано с санитарно-эпидемиологическим контролем. И исходя из этого, будут обозначены суммы за питание, — отметила Айтпаева.
Дети в пришкольных лагерях будут посещать выставки, музеи и кинотеатры. Сейчас над тем, чтобы это было бесплатно, работают районные акиматы. Напомним, ранее на Общественном совете Алматы пришкольные лагеря подвергли критике за малых охват и неудобный график. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.