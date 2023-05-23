В турнире приняли участие команды государственных органов и учреждений: акимата района, прокуратуры, полиции, Центра обслуживания населения, службы по чрезвычайным ситуациям и другие. Выступая в ходе мероприятия, руководитель управления контроля в сфере государственной службы Умбеталиев отметил важность мероприятия и пожелал командам удачи. По итогам состязательного турнира были награждены команды, занявшие призовые места, и особо отмечены их упорство в победе. Также были чествованы игроки в таких номинациях, как «лучший защитник», «лучший вратарь», «лучший нападающий». Подобные мероприятия будут продолжены и в других районах города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.