— Утепова признать виновным и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Удовлетворить гражданские иски потерпевших. Взыскать с Утепова в пользу Байсариевой 900 тысяч тенге и в пользу Павлова два миллиона тенге. Также взыскать в пользу Байсариевой процессуальные издержки в сумме 350 тысяч тенге, — зачитала судья.Роза Сариева отметила, что судом вынесено частное постановление в адрес акима ЗКО Наримана Турегаливеа.
— Суд постановил обратить внимание на факты выдачи не соответствующим действующему законодательству и не оформленных надлежащим образом согласования на функционирование временного торгового павильона, — пояснила Сариева.После приговора Утепов заявил, что как он брал деньги, установлено не было.
— Получается что, чиновники у нас чистые, которые берут? А тот, кто даёт, его надо посадить? Так получается. В ходе следствия не был доказан ни один факт передачи денежных средств потерпевшим. Те суммы, которые они якобы передавали, то давали, то не давали. То 800 тысяч, то один миллион. Я задавал вопрос Павлову, передавал ли он деньги лично мне? Тот ответил, что нет. На каком основании такое решение? Все должны понимать: такой срок не дают даже убийцам и насильникам, педофилам и реальным коррупционерам. Это что за правовое государство? Что за «Новый Казахстан»? Люди должны выйти на площадь и сказать своё слово мирным митингом. Они на это и рассчитывают, что сейчас меня посадят и всё это забудется, — пояснил осужденный.Также Утепов рассказал, что творится там, где находятся подследственные.
— Людей ещё не осудили. Там полный беспредел. Нет нормального питания. Манная каша с утра, как клей, перевернуть чашку — каша не вываливается. Нормально не содержатся. Бегают крысы, — высказался осуждённый.Утепов сказал, что он будет пытаться обжаловать приговор, но у него нет денег. Также он намерен продолжить голодовку в следственном изоляторе. Пришедшие провожали судью после приговора с криками «Позор!», а Утепова со словами «Бостандық!». Напомним, расследование начато Антикоррупционной службой ЗКО, (но до начала суда они отказались комментировать задержание блогера — прим. автора). После задержания Адвокат Утепова Шагатаев тогда заявил, что задержание его подзащитного он расценивает как провокацию. По словам защитника, на самом деле предпринимательница обратилась к Утепову, как к юридическому консультанту и передала деньги за его работу. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Аслан Утепов Фото Медета МЕДРЕСОВА
Судья Роза Сариева Фото Медета МЕДРЕСОВА
