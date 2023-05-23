Аслан Утепов после оглашения задал вопрос в суде: если наказали, кто даёт деньги, то почему не учли тех, кто их берёт. Такой срок не дают насильникам и убийцам: на 7 лет лишили свободы блогера в Уральске Фото Медета МЕДРЕСОВА 24 марта в Уральском городском суде началось главное судебное разбирательство в отношении блогера Аслана Утепова. Его задержали 30 декабря 2022 года при получении 300 тысяч тенге, а на следующий день следственный суд санкционировал его арест на два месяца. Утепова обвиняли в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Интересы подсудимого в суде представлял Руслан Шагатаев. Потерпевшие — Байсариева и Павлов. Ранее в суде допросили Байсариеву, а после гособвинитель Семилиди попросила её уточнить иск, так как в нём указаны 200 тысяч тенге, принадлежащие антикоррупционной службе ЗКО. На следующем судебном заседании допросили второго потерпевшего — Павлова. Он рассказал почти тоже самое, как изложили суть дела прокурор и потерпевшая Байсариева. Также в суде озвучили показания экс-акима Уральска Абата Шыныбекова. На прениях сторон, прокурор запросила для подсудимого наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с  отбыванием в учреждении средней безопасности. В своём последнем слове Утепов попросил суд не лишать его свободы. Сегодня, 23 мая, в Уральском городском суде Утепова встретили бурными аплодисментами. После в зал зашла судья Роза Сариева и зачитала приговор.
— Утепова признать виновным и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Удовлетворить гражданские иски потерпевших. Взыскать с Утепова в пользу Байсариевой 900 тысяч тенге и в пользу Павлова два миллиона тенге. Также взыскать в пользу Байсариевой процессуальные издержки в сумме 350 тысяч тенге, — зачитала судья.
Роза Сариева отметила, что судом вынесено частное постановление в адрес акима ЗКО Наримана Турегаливеа.
— Суд постановил обратить внимание на факты выдачи не соответствующим действующему законодательству и не оформленных надлежащим образом согласования на функционирование временного торгового павильона, — пояснила Сариева.
После приговора Утепов заявил, что как он брал деньги, установлено не было.
— Получается что, чиновники у нас чистые, которые берут? А тот, кто даёт, его надо посадить? Так получается. В ходе следствия не был доказан ни один факт передачи денежных средств потерпевшим. Те суммы, которые они якобы передавали, то давали, то не давали. То 800 тысяч, то один миллион. Я задавал вопрос Павлову, передавал ли он деньги лично мне? Тот ответил, что нет. На каком основании такое решение? Все должны понимать: такой срок не дают даже убийцам и насильникам, педофилам и реальным коррупционерам. Это что за правовое государство? Что за «Новый Казахстан»? Люди должны выйти на площадь и сказать своё слово мирным митингом. Они на это и рассчитывают, что сейчас меня посадят и всё это забудется, — пояснил осужденный.
Также Утепов рассказал, что творится там, где находятся подследственные.
— Людей ещё не осудили. Там полный беспредел. Нет нормального питания. Манная каша с утра, как клей, перевернуть чашку — каша не вываливается. Нормально не содержатся. Бегают крысы, — высказался осуждённый.
Утепов сказал, что он будет пытаться обжаловать приговор, но у него нет денег. Также он намерен продолжить голодовку в следственном изоляторе. Пришедшие провожали судью после приговора с криками «Позор!», а Утепова со словами «Бостандық!». Напомним, расследование начато Антикоррупционной службой ЗКО, (но до начала суда они отказались комментировать задержание блогера — прим. автора). После задержания Адвокат Утепова Шагатаев тогда заявил, что задержание его подзащитного он расценивает как провокацию. По словам защитника, на самом деле предпринимательница обратилась к Утепову, как к юридическому консультанту и передала деньги за его работу.
Аслан Утепов
Судья Роза Сариева  
