— Сын всегда учился хорошо, активист, спортсмен. С приходом этого педагога (она заменяет ушедшего в декрет учителя) всё изменилось. Сын сразу пришёл и попросил перевести его в другую школу. В классе сына она не преподает. Учитель невзлюбила моего сына, всячески унижает его. К примеру, как-то не успел он подстричься, так она при всём классе сказала ему, что поставит его на учёт. За что?! За отросшие волосы? Или 8 марта класс готовил концерт, мальчишки должны были танцевать, сын отказался участвовать. На это она в общий чат написала ему «Көкем жайлап сөйле. Мүлде қатыспай қалсаңда. Звезда болмаңыз» (Милый, разговаривай аккуратно. Даже если совсем не будешь участвовать. Не будьте звездой — перевод редакции), — рассказала Алмагуль Ажыгалиева, которая кстати, предоставила и скриншот той самой переписки.

— У моего сына в руках телефона не было, она сама полезла его сумку, достала оттуда его новый iPhone14 (это был наш с мужем подарок за его победу на соревнованиях в Астане) и забрала. После уроков телефоны она не вернула. Как потом выяснилось, на следующий день она вернула телефоны тем девочкам. Это было в пятницу, 31 марта. В понедельник телефон сыну она так и не вернула и уже во вторник я сама отправилась в школу. Учителя я встретила в актовом зале вместе с директором. Спросила у неё про телефон, она ответила, что вернёт смартфон только тогда, когда мой сын перед ней извиниться. Я пошла за сыном в класс, отпросила его и мы вместе с ним пошли к классному руководителю в её кабинет. Она сказала, что вернёт телефон, когда Нурхан извиниться перед ней, сын на это ответил, что ему не за что извиняться, телефоном на уроке он не пользовался, смартфон она взяла сама из его сумки. В итоге ни в этот день, ни в последующую неделю телефон мы не увидели. Она как-то сказала, чтобы я вечером пришла к ней домой, что телефон там. Вечером я пошла к ней, но учительница вдруг заявила, что телефон в школе. Далее я обратилась к участковому, вместе с которым мы пошли в школу. Там директор с завучем сказали, что она уехала в командировку и телефон вернёт, когда вернётся. Я пригрозила, что буду писать заявление в прокуратуру и управление образования, — рассказывает Алмагуль.

— Я сказала, что телефон вот так не приму. Прошло больше месяца. Телефон был то у неё, то у соседского мальчика, возможно, им пользовались, возможно, его сломали. Она ушла, забрав телефон. Заявление я написала в прокуратуру области и руководителю управления образования Мынбаевой. В итоге управление отписало заявление в районный отдел, а прокуратура в департамент полиции, но те не стали его рассматривать, ответив, что этот вопрос не входит в их компетенцию. Сотрудники отдела образования приезжали в школу, разговаривали с детьми, все одноклассники подтвердили, что учительница сама достала смартфон из сумки сына. Более того, меня возмущает, что она несколько раз и в коридоре и в классе при других учениках говорила моему сыну: Хочешь iPhone, а на его утвердительный ответ говорила «Проси у меня прощения!» Это подростки, почему к ним такое отношение?! Твердят про переходной возраст и такое отношение. Всё время говорит про его звёздность. Сын действительно участвует в соревнованиях, занимает призовые места, но это труд! Он при этом учится. Сейчас его на соревнования не отпускают, и приходиться ездить только в выходные дни, — возмущается женщина.

— Мы ездили в школу, провели опрос учителей (было опрошено 70% педагогов). Среди учащихся мы опрос не проводили, но попросили детей просто на лист бумаги описать то, что они видели, — прокомментировала ситуацию главный специалист отдела образования Жанибекского района Айжан Испенбетова.

— Телефон забрали ещё у двух девочек, но они сразу попросили прощения и телефоны им вернули, а мальчик отказался извиняться. Учитель свою вину признает, — пояснила главный специалист.

— Я поняла, что мама школьника недовольна наказанием, но мы не можем её уволить, для этого у нас нет основания, — отметила Айжан Испенбетова.

— Выговор с нее снимут через шесть месяцев. Она продолжает работать в школе. Мой сын просит перевести его в другую школу. Получается, она может себя вести как ей хочется? Директор не может и слова ей сказать, ни касательно её работы, ни касательно её внешнего вида. На педагога она мало похожа – ярко красные волосы, обтягивающая одежда, и такой человек работает с подростками, — говорит женщина.

— Я видела телефоны у своего класса и в конце третьей четверти предупредила их, что в четвёртой четверти буду забирать устройства, если они будут приносить их в школу. В тот день по жалобе одного педагога (один ребёнок не сдал работу учителю русского языка) я пошла в класс. В коридоре увидела телефоны у двух девочек и забрала их. Затем вошла в класс и спросила у детей, у кого ещё есть телефоны. Дети вытащили учебники и показывали сумки. Тот мальчик сам вытащил телефон из сумки и дал мне, я никогда бы себе не позволила лазить в чужой сумке, но как сейчас это доказать. Действительно, моя вина есть, что я сразу не отдала телефон. Но только в этом моя вина. Но ведь есть правила, и я подчинялась им. На этого мальчика много жалоб, я с ним и потихонечку разговаривала и ругала, просила уважать педагогов, он часто спорит с учителями, вступает в перепалку, — рассказала классный руководитель.

— Созвонились, договорились, что она заберёт телефон из дома, телефон всё это время находился в школе, и я сказала, что после уроков захвачу его домой и чтобы она забрала его. Но я забыла про телефон, когда выходила из школы. Потом уехала на тестирование в район. По приезду я ходила к ней, просила прощения, приносила телефон, но мама ребёнка его не взяла, сказала, что возьмёт его в школе после проверки. Но там его не взяла. Я несколько раз просила у неё прощения, я не убила человека, моя вина только в том, что сразу не отдала телефон. Но за это мне уже дали выговор. Сначала мама требовала от меня один миллион тенге, теперь опустила до 700 тысяч тенге, то есть цену нового смартфона. Но этим телефоном никто не пользовался, но лежит в сейфе, на нём пароль, — заявила учитель.

