— Поезд экипировал более 20 пожарных машин ДЧС. Железнодорожники доставили свыше 180 тонн воды. Пожар не повлиял на движение поездов, угрозы объектам железнодорожной инфраструктуры нет, — сообщили в пресс-службе КТЖ.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Возгорание сухой травы началось 22 мая на территории Алтайского края России и перешло на природный резерват «Семей орманы» в Абайской области. Сейчас, по данным МЧС Казахстана, предварительная площадь пожара составляет 1 100 гектаров. Угрозы населённым пунктам нет. Тушение продолжается на двух участках. С огнём борются 98 пожарных и 147 сотрудников лесного хозяйства. Поздно вечером 22 мая из Семея прибыл пожарных поезд.Утром 23 мая из столицы прибыл вертолёт «КазАвиаСпас». Также на тушение направили 30 солдат из Семея. 20 стражей порядка следят за территорией близ населённых пунктов. Тем временем, пожар на территории Алтайского края ликвидирован.