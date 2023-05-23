– Всего в этом году при строительстве и ремонте дорог в области потребность в щебне составляет 1 931 тонну, 1 021 тонна из которых нужна для дорог местного значения. Для перевозки такого количества материала необходимы 28 тысяч вагонов. В предыдущие годы у нас была проблема с доставкой щебня, однако в этом году для решения этой проблемы предприняты все необходимые меры. Так, до начала строительного сезона из Актюбинской области в наш регион доставили необходимое количество щебня. Однако несмотря на это, на сегодня наша область обеспечена инертным материалом на 38% или 390 тысяч тонн, что составляет 5 665 вагонов. Всего задействованы 10 железнодорожных составов. Работа в этом направлении продолжается, — отметил Айдар Менеев.Кроме этого, по словам руководителя управления, в прошлом строительном сезоне вместе с нехваткой щебня ощущалась проблема с нехваткой битума. Из-за этого автодороги строились и ремонтировались с опозданием. Так, подрядные организации, строящие дороги, вынуждены были простаивать в с августа прошлого года. В сентябре и октябре из необходимых 25 тонн битума в область было доставлено всего 2,3 тысячи тонн. В этом году для реализации проектов сети автомобильных дорог местного значения подготовлено восемь тысяч тонн битума.
