Иллюстративное фото из архива «МГ» В полицию обратились из хостела, где проживал мужчина. Гражданин Австралии 1995 года рождения вышел 21 мая и до ночи 22 мая не вернулся. Он планировал направиться в сторону Большого Алматинского озера. Поиски начались в 22:25. Их ведут сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда, Службы спасения 109, волонтёры «Доброспас». Создан оперативный штаб, в котором задействованы все экстренные службы мегаполиса. Спасатели подключили дрон. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.