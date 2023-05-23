— На крики девочки среагировал отец, которому удалось догнать грабителя и передать его прибывшим на место происшествия полицейским. Задержанный мужчина 2001 года рождения находился в алкогольном опьянении. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы, – сообщили в полиции Талдыкоргана.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Инцидент произошёл в дачном массиве «Уйтас» близ Талдкоргана. Супруги оставили пятилетнюю дочь в машине и зашли в один из домов. Прохожий напал на ребёнка, отобрал телефон и забрал из бардачка автомобиля парфюм.Подозреваемого взяли под стражу, проводится расследование.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.