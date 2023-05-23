Организатор задержана, передаёт портал «Мой ГОРОД». 68,5 млн тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду Иллюстративное фото из архива «МГ» В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о проведении расследования по подозрению в организации инвестиционной пирамиды в ЗКО. Она состояла из проектов Life is good и Hermes.
— Организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24% до 54%. Сумма вовлечённых денежных средств граждан составила более 120 млн тенге, — рассказали в АФМ.
Организатор задержана и находится под стражей. Накануне АФМ опубликовало список финансовых пирамид. Казахстанцы могут проверить компанию перед тем, кто вложить свои средства, через бот в Telegram.