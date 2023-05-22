Фото: ДП ЗКО ДТП произошло около 16:20 22 мая на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Хусаинова. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, водитель маршрутного «ГАЗ-А64R45-50» наехал на двух человек 2002 и 2003 годов рождения, которые переезжали дорогу на электросамокате. Пострадавших доставили в травмпункт. После осмотра врачами их отпустили домой. В отношении водителя автобуса 1975 года рождения составлен протокол по статье 600 КоАП РК —Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. Ему грозит штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.