По данным «Казгидромета», 23 мая на западе ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Дождь, ветер и гроза ожидаются в ЗКО По Казахстану прогнозируется повышение температурного фона.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +26..+28 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +29..+31 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 13 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +21..+23 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 8 метров в секунду
