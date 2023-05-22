– На сессии маслихата будет рассмотрен вопрос о выделении средств в целях обеспечения бесплатного проезда в общественном транспорте родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Это – главный вопрос повестки дня. В нашей стране на протяжении нескольких лет работает портал социальных услуг, посредством которого люди с ограниченными возможностями могут самостоятельно выбрать и заказать средства реабилитации. Было озвучено предложение, чтобы данной категории лиц предоставлялись финансовые средства для самостоятельного приобретения средств реабилитации, однако этот вопрос требует рассмотрения на уровне министерства. В связи с этим мы направили соответствующее предложение в центральный госорган. Что касается жилья – оно предоставляется в порядке очереди. В целом, все региональные вопросы, которые были подняты, будут решаться поэтапно, – цитирует чиновника пресс-служба акимата региона.Он также поручил создать отдельный чат в Telegram по вопросам граждан с ограниченными возможностями, в который, наряду с родителями детей-инвалидов, будут включены руководители всех государственных органов.
