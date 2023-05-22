Иллюстративное фото из архива «МГ» В комитете гражданской авиации сообщили, что индийская низкобюджетная авиакомпания IndiGo планирует с 15 августа начать полёты в Казахстан. Трижды в неделю Аirbus-320 и Аirbus-321 будут летать по маршруту Дели. В КГА отмечают, что вход лоукостера на рынок международных перевозок Казахстана положительно повлияет на доступность авиабилетов. Сейчас билет из Алматы в Дели стоит чуть более 200 тысяч тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.