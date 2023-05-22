Они утверждают, что дорожники срезают верхний слой, а затем «бросают» участок, предаёт портал «Мой ГОРОД». Уральские водители жалуются на затянувшийся ямочный ремонт Фото Медета Медресова Уральские водители жалуются на ямочный ремонт, точнее на его долгое исполнение. Они утверждают, что ремонт по улице Досмухамедова затянулся на две недели. Главный специалист отдела ЖКХ Альберт Бекмухамбетов ответил, что ямочный ремонт на данной улице уже завершили, работу вело ТОО «Адал Арна».
— По графику будут отремонтированы ещё 46 улиц, в первую очередь это центрально-магистральные и те, по которым проходит общественный транспорт. Причина, по которой берётся большой объём работы проста — завод не возит асфальт в маленьких количествах. Соответственно, нужно успеть израсходовать материал пока он не остыл и не превратился в мусор, — пояснил Бекмухамбетов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.