— По графику будут отремонтированы ещё 46 улиц, в первую очередь это центрально-магистральные и те, по которым проходит общественный транспорт. Причина, по которой берётся большой объём работы проста — завод не возит асфальт в маленьких количествах. Соответственно, нужно успеть израсходовать материал пока он не остыл и не превратился в мусор, — пояснил Бекмухамбетов.

Фото Медета Медресова Уральские водители жалуются на ямочный ремонт, точнее на его долгое исполнение. Они утверждают, что ремонт по улице Досмухамедова затянулся на две недели. Главный специалист отдела ЖКХ Альберт Бекмухамбетов ответил, что ямочный ремонт на данной улице уже завершили, работу вело ТОО «Адал Арна».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.