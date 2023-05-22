Как быстро и удобно записаться к неврологу в Алматы
Невролог – врач, который занимается изучением, лечением и профилактикой заболеваний центральной и периферической нервной системы. Записаться к неврологу в Алматы
и Казахстане можно на сайте 103.kz.
Как попасть на прием к неврологу
На портале 103.kz вы найдете информацию о неврологах, принимающих в медицинских центрах Алматы и области. Они проведут неврологический осмотр, назначат дополнительное обследование.
Преимущества сайта 103.kz
- полная информация о медицинских центрах – точный адрес, карта, контактные данные;
- отзывы о специалистах: на ресурсе публикуют только мнения реальных пациентов, которые записывались на прием к неврологу через форму на 103.kz;
- информация о ценах на прием;
- запись онлайн – на 103.kz вы выбираете удобный день, время и записываетесь на прием.
Если необходимо уточнить дозировку препарата или заменить его аналогом, продолжать лечение или изменить его схему, на сайте 103.kz можно запросить видеоконсультацию с неврологом.
Как записаться к врачу на ресурсе:
- Выберите клинику и кликните по кнопке «Записаться».
- В форме записи вы выбираете специализацию врача – «невролог», выбираете время приема, указываете личные и контактные данные.
- Администратор клиники проведет анализ информации и перезвонит вам. Он уточнит симптомы, дату и время приема, даст рекомендации по подготовке к приему.
Записаться на прием можно в любое удобное время, портал и специалисты колл-центра работают круглосуточно и без выходных.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Поделиться новостью