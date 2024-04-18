Жарасбек Мергенгалиев учится в лицее «Орал Білім-Инновация» (бывший казахско-турецкий лицей - прим. автора). В этом году он оканчивает школу и уже стал обладателем грантов лучших университетов Гонконга. Юношу пригласили в City University of Hong Kong со 100% покрытием обучения. Другими словами грант покрывает не только учебу, но и проживание и питание.

Кроме этого, Жарасбек получил приглашение в университет Hong Kong Metropolitan.

Сам юноша пока не определился с выбором университета, однако уже остановил выбор на факультете информационных технологий.

Несмотря на свой юный возраст у Жарасбека впечатляющий список достижений. Он обладатель призовых мест республиканских турниров по шахматам, золотой и серебряной медалей международной олимпиады по турецкому языку, обладатель« Елбасы медалі», золотой медали олимпиады по математике. Он уже успел пройти стажировку в IT компаниях.