По информации акимата Бурлинского района, семьям, пострадавшим от весенних паводков, выплачена единовременная помощь в размере 50 МРП (184 600 тенге). Постановлением акимата района от 16 апреля были рассмотрены дополнительные средства и размер помощи был увеличен в два раза, принято решение о выплате помощи 100 МРП, то есть по 369,2 тысячи тенге на одну семью.

В настоящее время 167 семей уже получили в общей сложности 62 млн тенге. Всего 374 семьи подали свои заявки на получение единовременной помощи. Выплаты продолжаются.

Следует отметить, что помощь в возмещении ущерба, причиненного имущественным объектам пострадавших, будет оказана после определения специальной комиссии.

Напомним, ранее заместитель акима Западно-Казахстанской области Бакытжан Нарымбетов сообщил, что в регионе выплачивается единовременная помощь пострадавшим в паводках. Эту выплату на 16 апреля уже получили 677 семей на общую сумму 124,8 млн тенге. Если раньше размер единовременной социальной помощи составлял 184 600 тенге или 50 МРП, то теперь властями было принято решение об увеличении данной суммы вдвое, то есть до 100 МРП или 369 200 тенге.



Необходимые нормативные документы о выделении средств из резерва областного бюджета на неотложные затраты для оказания помощи с связи с паводковой ситуацией подготовлены.

Тем, кто ранее уже получил выплату в 184 600 тенге, остаток суммы, а точнее такая же сумма будет начислена после подачи заявления, но уже без сбора документов.

Как выяснилось, на сегодняшний день по области принято 2 013 заявлений, на сумму 371,6 млн тенге, из них 677 семьям произведена оплата. Остальные 1 337 заявлений на сумму 246,8 млн тенге находятся на рассмотрении, после полной проверки семьям будет произведена выплата.