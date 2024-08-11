Сильный ветер налетел на село Косембай Уилского района 9 августа примерно в 21:30. Ураган был такой силы, что повалил опоры линий электропередач, заборы, сорвал крыши с домов и хозпостроек.

- Аул, можно сказать, перевернуло верх дном. Коровы мычали, овцы громко блеяли… Скот ушел в степь. В поселке упали столбы, везде темно. Хорошо, люди все живы. Как только ветер утих, мужчины вышли на улицу, поднимать сваленные крыши, вытаскивать оставшийся под ними скот, - рассказывают жители.

По данным акимата Актюбинской области, из-за сильного ветра в селе Косембай Каиндинского сельского округа повредило крыши 51 здания, в том числе 35 домов. Остальные здания – сараи и хозпостройки. Всего в селе 74 дома, 380 жителей. Сельчане вместе с пожарными убирают упавшие деревья, сорванные кровли.

В селе упало девять опор, из них восстановили семь, на месте работают бригады «Энергосистемы», 15 работников на 5 единицах спецтехники. После восстановления всех опор в село смогут подать электричество. Ущерб пока не оценили.

Косембай находится в 60 километрах от районного центра Уил.

Фарида ЗАРИП