Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, сотрудники криминальной полиции задержали преступную группу, которая занималась кражами в Аксае. Группа состояла из трёх местных жителей.

— Молодые люди похищали медные кабели в одном из нефтегазовых предприятий Бурлинского района и аккумуляторные батареи в одном акционерном обществе. Во время обыска у подозреваемых частично изъяли похищенное. Полицейские нашли скупщика, которому преступники сбывали украденное. Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Ущерб устанавливается, - пояснили в ведомстве.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по шести эпизодам. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.