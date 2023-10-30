В Уральске выявили незаконный канал сбыта рыбы и икры осетровых пород, прошли задержания, сообщает Polisia.kz.

Подозреваемые, по версии следствия, поставляли продукцию по поддельным документам на центральные рынки города. У них изъяли 1 520.5 килограммов рыбы, 27.3 килограмма красной и 1.25 килограмма чёрной икры, а также 2 млн 705 тысяч тенге, пистолеты, боеприпасы, электронные весы, нож и бинокль.

Задержанные оказались жителями ЗКО. Ведётся досудебное расследование по части 2 статьи 339 УК РК «Незаконное обращение с запрещёнными к пользованию видами растений или животных». Подозреваемым грозит до семи лет заключения.