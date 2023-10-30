— Во время рабочей поездки в регион Касым-Жомарт Токаев дал поручение о приобретении многофункционального спортивного комплекса за счёт средств национальной компании «КазМунайГаз». Начались строительные работы спортивной арены, объект планируем сдать до конца 2024 года, — отметил Нариман Турегалиев.

— В связи с назначением нового руководства управления физической культуры и спорта прошу вас дать поручение провести масштабный анализ финансирования спортивных школ и оснащения материально-технической базы. Нам необходимо сделать акцент на олимпийские виды спорта, и на показатели эффективности, целесообразности и результативности. Исходя из вышеизложенного, надеюсь, что новое руководство учтёт ошибки прошлого, — отметил народный избранник.

— Особенно в профессиональных видах спорта, где наблюдается низкое использование государственных ресурсов... Что касательно нашего региона, то акцент будет соответственно, отдаваться Олимпийским видам спорта и на финансирование каждого вида спорта. Так, у нас в регионе развивается 85 видов спорта, и финансирование будет ориентировано по результатам каждого вида спорта, — ответил Нигметуллин.

В этом году в ЗКО продолжили строительство четырёх физкультурно-оздоровительных комплексов, сказал глава региона на сессии областного маслихата. В двух районах работы планируют завершить к 2024 году.Для обеспечения 12 тысяч детей бесплатными спортивными секциями в этом году выделили 1,6 млрд тенге. Депутат Борис Лаврентьев после доклада акима обратился к нему с просьбой.Недавно назначенный глава управления физкультуры и спорта Женис Нигметуллин добавил, что президент после Азиады поручил провести кардинальные реформы в этой сфере.