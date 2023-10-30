Управляющий «АрселорМиттал Темиртау» получал по 1 млн тенге в день — аналитик

Компания «АрселорМиттал Темиртау» выплатила своему управляющему Палаватху Кришнан Наир Биджу 375,9 млн тенге за 2021 год или 1,01 млн тенге в день. Об этом сообщает Finance.kz — авторский канал финансового аналитика Андрея Чеботарёва.

— Данные за 2022 год отсутствуют, компания их просто не загрузила на портал депозитария финансовой отчетности. А должна была до 31 августа. За 2020 год Палаватху Кришнан Наир Биджу получил 344 млн тенге. За 2019 год его предшественник Парамжит Сингх Калон получил 328 млн тенге, — написал Чеботарёв.

Согласно последнему отчёту, сданному в августе 2022 года, у компании в 2021 году была чистая прибыль в 215 миллиардов тенге.

Трагедия на АМТ

Трагедия на шахте имени Костенко стала крупнейшей по числу жертв в истории Казахстана. Взрыв произошёл в ночь на 28 октября. На момент аварии в шахте находились 252 рабочих, 206 из них самостоятельно поднялись на поверхность. По данным МЧС на вечер 28 октября, обнаружены тела 45 шахтёров. Поиски ещё одного продолжаются.

29 октября Казахстан держал траур по погибшим.

Президент поручил незамедлительно прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау». Предприятие возглавит бывший исполнительный директор АМТ Вадим Басин.

До этого, в августе, пять человек погибли при пожаре в шахте «Казахстанская».