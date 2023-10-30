Суд взыскал с ТОО крупный штраф за незаконную реализацию грунта, сообщает прокуратура Атырауской области.

Надзорный орган выявил, что в 2021 и 2022 годах ТОО «Нурманияз-Атырау», используя разрешение на добычу полезных ископаемых, незаконно реализовало 88,5 тысяч кубометров грунта.

— Основанием для выдачи разрешения послужил договор подрядных работ для восстановления обвалки гидротехнических сооружений на месторождении «Морское». Однако договором реализация грунта в иных целях не была предусмотрена. По результатам внесенного в адрес акимата области акта прокурорского надзора ранее выданное ТОО «Нурманияз-Атырау» разрешение отозвано, — говорится в сообщении.

С «Нурманияз-Атырау» взыскали причинённый государству ущерб в 851 млн тенге. Решение суда вступило в законную силу.