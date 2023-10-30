Трое иностранцев погибли в аварии на западе Казахстана

Жуткая авария произошла 29 октября на трассе Самара — Шымкент, недалеко от посёлка Кобда, сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.

34-летний гражданин Таджикистана за рулем Kia Rio ехал со стороны ЗКО в сторону посёлка Кобда. На 606-ом километре дороги он столкнулся с Chevrolet Captiva под управлением 31-летнего гражданина Узбекистан.

В результате аварии оба водителя авто, а также пассажир Chevrolet скончались на месте трагедии. Ещё двоих пассажиров обеих машин госпитализировали с различными травмами.

Ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц».

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Актюбинской области