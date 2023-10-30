Депутаты маслихата ЗКО считают, что решение по отстрелу сайгаков приняли слишком быстро.

Народный избранник Нуртай Жумашев, выступая на сессии областного маслихата, спросил о том, что сейчас происходит в регионе с сайгаками.

— Кто стреляет сайгаков? Сколько бригад было задействовано? А сколько заведений принимают туши сайгаков на мясо? Какое количество уже отстреляно, сколько самцов и самок? Поступают ли деньги в бюджет от реализации мяса сайгаков? Сегодня стоит вопрос о сокращении численности сайгаков примерно на 200 тысяч голов. Однако мест, где должны принимать их мясо, недостаточно. Тем временем в социальных сетях публикуют фото и видео, на которых запечатлены туши убитых животных, находящихся в воде или на свалке, — сказал депутат.

На что заместитель акима области Калияр Айтмухамбетов ответил, что оператором назначили «Охотзоопром». Им разрешили отстрелять 226 тысяч сайгаков.

— Первоначально регулирование численности сайгаков проводилось только методом запирания в корали (сетки). Две закупили у предпринимателей и каждая стоимостью по 15 млн тенге, а также дополнительные приспособления. Но содержание диких животных в них создавало трудности, и не позволяло должным образом регулировать численность животных. Министерство экологии приняло решение использовать метод отстрела сайгаков в ночное время. Поэтому сейчас на территории Жангалинского, Казталовского и Жанибекского районов работают девять стрелковых бригад и две бригады с сеткой. Привлечено свыше 50 человек. Между ними и «Охотзоопром» заключены договора, в которых четко прописаны обязанности сторон, — озвучил заместитель акима области.

По его словам, мясо принимают пять комбинатов: ИП «Саулетов», ИП «Кубеев», СХПК «Жалпактал», КХ «Асыл-Агро» и КХ «Жардем». Идут переговоры с мясокомбинатом ТОО «Батыс-Нық» в Акжаикском районе.

— На сегодня зафиксировано 2 735 голов сайгаков. Из них задержано сетками 937 голов животных, методом отстрела — 1 798 голов. Туши животных переданы на мясокомбинаты для последующей реализации населению. Утверждена приёмная цена за тушу сайгака для мясокомбинатов — от 315 тенге за один килограмм. На рынке продаётся мясо сайгака от 900 до 1 200 тенге за килограмм, — ответил Калияр Айтмухамбетов.

Рога вырезают сотрудниками «Охотзоопром». Они их маркируют, нумеруют и направляют на хранение. Сейчас их 2 514 штук (рога есть только у самцов).

Замакима также информировал, что ведутся переговоры с китайскими инвесторами. Они предлагают построить на территории области питомник на 200 тысяч голов животных и завод по переработке рогов сайгака. Для реализации проекта подбирают земельный участок.

В сентябре сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. С шестого октября, заявили власти, отлову подлежат 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать.

Казахстанцы создали петицию, требуя отменить отстрел. Они уверены, что истинная цель истребления животных — получение их рогов, стоящих немалые деньги на чёрном рынке.

25 октября жительница Уральска Анаргуль Амирова заявила, что из-за отстрела сайгаки перекочевали на территорию России.

27 октября министерство экологии и природных ресурсов предложило установить сроки охоты на сайгаков.

Оксана КАТКОВА