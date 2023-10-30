Пропавшего жителя Атырау отыскали правоохранители в соседней области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Информация о пропаже 47-летнего мужчины поступила в обед 28 октября. Три дня назад он отправился на поиски скота на своём мотоцикле и не вернулся. Родственники отметили, что мужчина не злоупотребляет алкоголем, не состоял ни на каком учёте и был в хорошей физической форме.

Сначала стражам порядка удалось найти мотоцикл пропавшего в 30-40 километрах от места выезда. В транспорте закончилось топливо.

Уже 30 октября в населённом пункте Жангала Западно-Казахстанской области кинологу удалось отыскать самого мужчину. Его на вертолёте доставили домой. Спасённый рассказал, что заблудился, но продолжал идти одной дорогой. Таким образом он и покинул территорию Атырауской области.