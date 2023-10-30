Показатели социально-экономического развития ЗКО озвучил глава региона на очередной сессии областного маслихата.

Нариман Турегалиев доложил, что производство промышленности составило 2 564,8 млрд тенге, инвестиции в основной капитал — 429,3 млрд тенге, объём выполненных строительных работ — 200,9 млрд тенге, показатели внутренней торговли достигли более 783 млрд тенге.

— Наша область является одной из развитых промышленных и сельскохозяйственных регионов страны. За девять месяцев текущего года достигнут устойчивый рост по основным направлениям экономики региона, — озвучил аким.

На экономические показатели влияет и развитие малого и среднего бизнеса. Только в рамках пилотного проекта «Ауыл аманаты» (сельчанам предоставляются микрокредиты под 2,5% годовых на 5-7 лет) для Приуралья выделили 6,4 млрд тенге. По 610 заявкам на развитие своего дела уже выдали жителям области 4,2 млрд тенге. Из них кто-то приобрёл сельскохозяйственных животных и птиц, сельхозтехнику и оборудование капельного орошения, использовал средства на ремонт водохранилищ, плотин и каналов, построил объекты животноводческого хозяйства, открыл мини-цеха, пекарни, машинотракторные мастерские, потратил выделенные средства на выращивание овощебахчевых, плодовоягодных и кормовых культур.

Но, как заметил Турегалиев, показатель доли малого и среднего бизнеса в области от валовой продукции пока составляет 31,6%. Необходимо его поднять.

— Долю малого и среднего бизнеса мы должны увеличить, довести до 40%. Таким образом, мы, защищая малый и средний бизнес, создаём им условия, и будем трудоустраивать молодёжь и наших безработных. Вот главные задачи, которые стоят перед нами. Над этим будем работать. Представляете, это вроде там 6%. А это 18 тысяч человек, которых надо трудоустроить, и это не так просто. А каким образом надо их трудоустроить — привлекая инвестиции, открывая малый и средний бизнесы. Поэтому до 2025 года нам надо довести долю малого и среднего бизнеса до 40%, — сказал аким области.

Оксана КАТКОВА, фото автора