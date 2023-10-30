По данным «Казгидромета», 31 октября в ЗКО ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +10..+12 градусов, ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +12..+14 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +6..+8 градусов. Ночью похолодает до -1..+1 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +13..+15 градусов, ночью похолодает до +9..+11 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.