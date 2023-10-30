В ДЧС Алматы обратились к жителям из-за штормового предупреждения. 31 октября ожидается сильный дождь.

Спасатели просят:

водителей снизить скорость авто и включить аварийные огни,

владельцев частных домов подготовить ливневую канализацию и других дренажные системы;

жителей укрыться в зданиях и не стоять во время шторма под слабо укреплёнными конструкциями.

Ранее в акимате сообщали, что в ночь на первое ноября синоптики прогнозируют сильный дождь с переходом в мокрый снег. Температура воздуха может опуститься до минус трёх градусов, что вызовет гололёд. Водителей просили заранее заменить летние шины на зимние.