В ДЧС Алматы обратились к жителям из-за штормового предупреждения. 31 октября ожидается сильный дождь.
Спасатели просят:
- водителей снизить скорость авто и включить аварийные огни,
- владельцев частных домов подготовить ливневую канализацию и других дренажные системы;
- жителей укрыться в зданиях и не стоять во время шторма под слабо укреплёнными конструкциями.
Ранее в акимате сообщали, что в ночь на первое ноября синоптики прогнозируют сильный дождь с переходом в мокрый снег. Температура воздуха может опуститься до минус трёх градусов, что вызовет гололёд. Водителей просили заранее заменить летние шины на зимние.