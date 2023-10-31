В Алматы завершился сезон фонтанов, специалисты провели их консервацию, сообщили в акимате города.

— Произвели слив воды, очистили чаши и системы трубопровода, вывезли оборудование, установили заглушки. Зимой проведут подготовку оборудования к началу нового сезона. Проверят и при необходимости обновят оборудование, фильтры, — пояснили в акимате.

В планах у властей реконструировать 24 сооружения. Среди них фонтаны близ ТЮЗа имени Сац, цирка, городского акимата, напротив площади Республики, у памятника Жамбыла и ВСК «Медеу». Работы начнут в следующем году.

Всего в Алматы 150 фонтанов, из них 65 находятся на балансе города. Вновь они заработают в начале мая.