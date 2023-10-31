Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года согласовали депутаты маслихата Алматы, сообщили в пресс-службе акима города.

Документ содержит проекты по территориальному, социальному, дорожно-транспортному, инженерному, экономическому, экологическому и цифровому разви

— Будет разработана единая транспортная модель агломерации. Предусмотрена интеграция общественного транспорта города и пригородной зоны, пробивка четырёх радиальных и семи внутренних магистральных улиц до БАКАД, развитие пригородных железнодорожных пассажирских перевозок, — сказал заместитель акима Алматы Аскар Амрин.

тию. Он также предусматривает синхронизацию работы акиматов города и области.

Планируется строительство новых объектов образования и здравоохранения, создание рабочих мест в пригородной зоне.