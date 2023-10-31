При поисково-спасательных работах на шахте имени Костенко найдены тела 45 горняков и останки предположительно 46-го погибшего, сообщили в МЧС Казахстана.

Личности 40 погибших установили, останки шестерых не опознаны. Для их идентификации проводят экспертизы.

— Мы выявили весьма значительные разрушения. Смещено горно-шахтное оборудование в выработках. Более 15 изоляционных перемычек разрушены. Выведены из строя вентиляционные сооружения, — информировали в ведомстве.

На месте аварии работают семь подкомиссий. К расследованию привлекли экспертов из-за рубежа.

Трагедия на АМТ

Трагедия на шахте имени Костенко стала крупнейшей по числу жертв в истории Казахстана. Взрыв произошёл в ночь на 28 октября. На момент аварии в шахте находились 252 рабочих, 206 из них самостоятельно поднялись на поверхность. По данным МЧС на вечер 28 октября, обнаружены тела 45 шахтёров. Поиски ещё одного продолжаются.

29 октября Казахстан держал траур по погибшим.

Президент поручил незамедлительно прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау». Предприятие возглавит бывший исполнительный директор АМТ Вадим Басин.