За девять месяцев этого года в стране зарегистрировали более 9,8 тысяч ДТП. В них пострадали 14 тысяч человек, сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.
В авариях погибли 1,6 тысяч человек. Из них 210 несовершеннолетних, 488 женщин и 1192 мужчины. Среди погибших 660 пассажиров, 485 пешеходов и 447 водителей.
Больше всего аварий зафиксировали в:
- Алмате — 2 556,
- Алматинской области — 961,
- Жамбылской области — 695,
- Туркестанской области — 616,
- Астане – 570.
Основные причины ДТП связаны с человеческим фактором:
- превышение скорости – 2 381,
- непредставление преимущества пешеходу – 1 473,
- несоблюдение знаков (без учёта знаков ограничения скорости) – 380,
- несоблюдение иных ПДД – 5 635.
8 703 аварий произошли по вине водителей. 305 находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Среди пострадавших в авариях больше всего люди в возрасте:
- от 17 лет – 3 015,
- от 30 до 39 лет – 2 576,
- от 21 до 29 лет – 2 572,
- от 60 и выше – 1 320.
В основной своей массе виновники ДТП люди в возрасте :
- от 30 до 39 лет – 2 509,
- от 21 до 29 лет – 2 262,
- от 60 и выше – 668.
Большая часть ДТП или 7 380 аварий произошли в населённых пунктах, 1 703 — на трассах международного и республиканского значения, ещё 789 — на дорогах областного и районного значения.
Наибольшее число дорожных происшествий совершены в:
- понедельник – 1 462,
- среду – 1 447
- воскресенье – 1 418.
По времени происшествия: днём произошло 6 120 ДТП, ночью — 1 140, в сумерках — 1 493.
В надзорном органе напомнили, что зимой запрещается эксплуатация транспорта, не укомплектованного зимними шинами. Нарушителям грозит штраф в 5 МРП — 17 250 тенге.