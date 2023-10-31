Самый аварийный день назвали в Генпрокуратуре Казахстана

За девять месяцев этого года в стране зарегистрировали более 9,8 тысяч ДТП. В них пострадали 14 тысяч человек, сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.

В авариях погибли 1,6 тысяч человек. Из них 210 несовершеннолетних, 488 женщин и 1192 мужчины. Среди погибших 660 пассажиров, 485 пешеходов и 447 водителей.

Больше всего аварий зафиксировали в:

Алмате — 2 556,

Алматинской области — 961,

Жамбылской области — 695,

Туркестанской области — 616,

Астане – 570.

Основные причины ДТП связаны с человеческим фактором:

превышение скорости – 2 381,

непредставление преимущества пешеходу – 1 473,

несоблюдение знаков (без учёта знаков ограничения скорости) – 380,

несоблюдение иных ПДД – 5 635.

8 703 аварий произошли по вине водителей. 305 находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Среди пострадавших в авариях больше всего люди в возрасте:

от 17 лет – 3 015,

от 30 до 39 лет – 2 576,

от 21 до 29 лет – 2 572,

от 60 и выше – 1 320.

В основной своей массе виновники ДТП люди в возрасте :

от 30 до 39 лет – 2 509,

от 21 до 29 лет – 2 262,

от 60 и выше – 668.

Большая часть ДТП или 7 380 аварий произошли в населённых пунктах, 1 703 — на трассах международного и республиканского значения, ещё 789 — на дорогах областного и районного значения.

Наибольшее число дорожных происшествий совершены в:

понедельник – 1 462,

среду – 1 447

воскресенье – 1 418.

По времени происшествия: днём произошло 6 120 ДТП, ночью — 1 140, в сумерках — 1 493.

В надзорном органе напомнили, что зимой запрещается эксплуатация транспорта, не укомплектованного зимними шинами. Нарушителям грозит штраф в 5 МРП — 17 250 тенге.