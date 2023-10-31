Уроженка Казахстана Зарина Лебедева переехала в Украину в 2014 году. Вторжение российских войск 24 февраля 2022 года не остановило женщину. Она с семьёй почти месяц провела под обстрелами в селе близ Киева. Теперь Зарина занимается волонтёрством, а также проводит арт-терапевтические занятия для детей с особенными потребностями и переселенцами.

— Ты помогаешь маме, вдове сообщить своему ребёнку о том, что её папа не вернётся больше. И это происходит за 3-4 дня до дня рождения. А папа, например, дал обещание, что он обязательно вернётся и будет на праздновании. Эти моменты очень тяжёлые, — говорит Зарина.

https://youtu.be/fw36IZavf1s?feature=shared

Материал подготовлен совместно с украинскими журналистами.