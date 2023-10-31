Правительство Казахстана не будет привлекать иностранных инвесторов на актив АО «АрселорМиттал Темиртау», передаёт Informburo.kz. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

— Правительство не рассматривает никаких иностранных инвесторов после перехода прав собственности в пользу Казахстана. Все условия, которые существуют сейчас на предприятии, основанные на коллективных договорах с профсоюзами, оплаты труда, количества сотрудников, останутся неизменными, – сказал Шарлапаев.

Министр уточнил, что кабмин не планирует использовать бюджетные средства при приобретении этого актива.

После выхода из состава акционеров АМТ, предприятие поменяет своё название. При выборе нового учтут мнение работников.

Напомним, корпорация «АрселорМиттал» владеет рудниками в Темиртау с 1995 года.

Трагедия на АМТ

Трагедия на шахте имени Костенко стала крупнейшей по числу жертв в истории Казахстана. Взрыв произошёл в ночь на 28 октября. На момент аварии в шахте находились 252 рабочих, 206 из них самостоятельно поднялись на поверхность. Обнаружены тела 46 шахтёров. Останки шести ещё не опознаны.

29 октября Казахстан держал траур по погибшим.

Президент поручил незамедлительно прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау». Предприятие возглавит бывший исполнительный директор АМТ Вадим Басин.