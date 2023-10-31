Выпускник интерната в ЗКО судится за то, чтобы его подняли в очереди на жильё.

Альфия Карибаева — заместитель директора филиала республиканского объединения «Общенациональное движение против коррупции» в ЗКО. К ней за помощью обратились выпускники одной из школ-интерната.

В 2009 году вышел закон, приравнявший оставшихся без попечения родителей детей к сиротам. Однако воспитанников интерната в очередь на жильё тогда не поставили. Это они выяснили уже в 2011 году, после выпуска. Законными представителями детей на тот момент были директор школы и отдел опеки управления образования.

— Марат Кызылбасов самостоятельно встал в очередь. Десять лет, обивая пороги, ребята обратились к нам. На тот момент их было 12 человек, написали коллективную жалобу. Их права нарушили в 2009 году. Если бы тогда их поставили в очередь, то в 2010-2011 году они уже получили бы квартиры. Очередь по этой категории тогда была маленькая. В 2011 году ребята массово встали в очередь. «Простояв» десять лет, с 846 номера Марат стал 414-м в очереди, — рассказала Карибаева.

Она отметила, что в акимате признали вину и начали искать варианты решения. Попросили дать список из пяти человек, кто остро нуждается в жилье. Кандидатам из списка предоставили арендное жильё до тех пор, пока очередь на квартиру не подойдёт.

На фото Алфия Карибаева и Марат Кызылбасов. Фото Медета Медресова.

Марат Кызылбасов обратился в суд с просьбой откорректировать список очередников. Вчера, 30 октября, в специализированном межрайонном суде Марату Кызылбасову иск вернули за истечением срока давности.

Юноша будет подавать апелляцию. Ведь срок исковой давности он пропустил, потому что ждал урегулирования проблемы со стороны городских властей. По словам Марата, переписка с акиматом велась на протяжении всего времени. К слову, сейчас юноша в очереди под номером 370.