Дети погибли после травли клопов в Актау: прокуратура взяла расследование на контроль

Прокуратура Мангистауской области взяла на контроль расследование уголовных дел, связанных с отравлением средствами против клопов. В первом случае погибли двое детей. Во втором пострадали двое взрослых и трое детей

— Неправильная дезинcекция может привести к выделению вредных химических веществ. Постепенное их вдыхание — стать причиной отравления и смерти. Согласно закона, деятельность в сфере оборота ядовитых веществ относится к лицензируемым видам, — подчеркнули в прокуратуре.

За реализацию дезинсекционных средств без лицензии предусмотрена административная ответственность по статье 463 КоАП (грозит штраф). В случаях отравления либо смерти двух и более лиц — уголовная ответственность по статье 304 УК РК, где предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.