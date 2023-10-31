С опережением графика на Атырауском НПЗ произвели запуск установки каталитического крекинга после проведения плановых работ, сообщили в пресс-службе «КазМунайГаза».

Крекинг — процесс разложения нефтяных продуктов.

Запуск установки планировался первого ноября, но работу возобновили 29 октября.

— Это позволило возобновить производство сжиженного нефтяного газа и увеличить выработку дизельного топлива. На полную проектную мощность АНПЗ выйдет в первой декаде ноября, — говорится в сообщении.

Ранее планово-предупредительный ремонт на АНПЗ проводили в 2022 году.