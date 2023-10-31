В Уральске грабитель ударил пенсионерку и забрал у неё 720 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

26 октября около 11 часов в квартиру к пожилой женщине постучал неизвестный. Как только пенсионерка открыла дверь, к ней вломился разбойник. Он несколько раз ударил женщину по голове и забрал 720 тысяч рублей. Деньги принадлежали дочери пострадавшей,.

Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался ранее судимый за кражу, грабежи и мошенничество 32-летний житель города. Похищенные деньги частично изъяли, мужчина взят под стражу. Ему инкриминируют статью 192 УК РК «Разбой», санкция которой предусматривает до семи лет заключения.