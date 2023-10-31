В последней версии для Android и iOS интерфейс уже адаптировали, в скором времени это коснется и веб-версии сервиса. Сервис доступен казахстанцам по подписке Яндекс Плюс.

Обновлённое приложение сервиса теперь полноценно работает с использованием скринридеров VoiceOver и TalkBack — программ экранного доступа, встроенных в операционные системы современных мобильных устройств. Программы экранного доступа, или скринридеры, зачитывают вслух содержимое экрана. Чтобы они верно воспроизводили интерфейс, нужна специальная разметка. Разработчики Яндекс Музыки добавили разметку на все значимые элементы интерфейса – Мою волну, разделы и кнопки, которые влияют на взаимодействие с сервисом.

«Мы стремимся сделать музыку доступной для всех казахстанцев и мы рады, что незрячие пользователи смогут тоже наслаждаться любимыми композициями, слушать аудиокниги и подкасты, не имея ограничений», — прокомментировал Александр Фролов, CEO Яндекс Плюс в Казахстане и Центральной Азии.

В адаптации приложения также участвовала группа Устойчивого развития Яндекса — её опыт был особенно важен, поскольку зрячему человеку не всегда понятно, что будет удобно для человека с нарушениями зрения. Совместно с этой группой были придуманы решения для нестандартных UI элементов, проведены тестирования приложения и проработка отдельных UX сценариев для голосовых помощников.

Совместно с командой были придуманы нестандартные решения для элементов интерфейса, например, чтобы сделать навигацию по плееру в приложениях IOS быстрой для незрячих пользователей, разработчики сгруппировали элементы – теперь слушатели в один тап могут услышать какой исполнитель и трек играет в плеере, а также какие дополнительные действия доступны, например «поделиться треком». Кроме того, переключаться между треками пользователи могут с помощью свайпа.

На данный момент уже несколько сервисов и приложений Яндекса адаптированы для незрячих пользователей. Среди них Яндекс Такси, Яндекс Поиск и Браузер, а еще Диск, веб-версия Карт, приложения Почты и Переводчика, сервис для чтения книг Букмейт и другие.

Яндекс Музыка – стриминговая платформа, доступная по подписке Яндекс Плюс. Сервис с каталогом из 80 млн музыкальных треков и порядка 440 тысяч эпизодов подкастов, в основе которого система рекомендаций Моя волна. Ее алгоритмы подбирают треки под вкус, занятие и настроение пользователя, создавая персональный бесконечный поток хорошей музыки. На сервисе также есть разные подборки и детский раздел.

