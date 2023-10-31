В Казахстане создали ситуационный штаб, который рассматривает внутренний рынок и поддерживает отечественных товаропроизводителей. Об этом сообщил глава департамента комитета технического регулирования и метрологии по ЗКО Нуржан Сатыбалдинов.

— 19 октября прошло выездное заседание штаба. Мы посетили уральский супермаркет «Пешеходъ» и изучили проблемные вопросы производства и сбыта продукции. Вытеснение с рынка отечественной продукции продукцией импортного производства, излишние требования торговых сетей по вознаграждениям и отказу в доступе к прилавкам торговых сетей, — сообщил Сатыбалдинов.

Так, на прилавках супермаркета казахстанские товары были дороже импортных. Например, 400 граммов челябинских макарон стоят 186 тенге, а цена за 400 граммов макарон казахстанской торговой марки «Султан» — 364 тенге. Цена за килограмм муки высшего сорта российских торговых марок Makfa — 371 тенге, «Царь» — 233, а местной марки «Мартин» — 311 тенге.

— Изучена процедура ввоза товаров на пограничном посту «Сырым». К сожалению, действующие схемы пропуска через границу РК не могут в полной мере исключить ввоз небезопасной продукции. Ведь сотрудники пограничной службы препятствуют ввозу запрещённых средств, а работа служб таможни, фитосанитарного и ветеринарного контроля ограничена лишь проверкой документов, — заявил спикер.

Итоги ревизии они направили на обсуждение в центральный штаб.

Коммерческий директор ТОО «Шанс», в состав которого входит супермаркет «Пешеходъ», Лимар Сайфуллин говорит, что они завозят большое количество товара на территорию ЗКО. И на протяжении долгого времени являются основными партнёрами крупнейших казахстанских и российских производителей.

— Летом началось ослабление курса рубля. И соответственно, стоимость товаров российского производства начала снижаться. Самый пик снижения стоимости товаров пришёлся на осень. И это не только продукты питания, но и товары народного потребления. Мы также является партнёрами таких казахстанских компаний как «Цесна», «Султан», «Арал туз», работаем с сахарными заводами. Но ситуация остаётся как есть. И казахстанские производители не могут конкурировать по стоимости с российскими. Сахарный песок из России, к примеру, минимум на 10% дешевле казахстанского. Мы не раз поднимали вопрос в антимонопольном комитете. Но оно и понятно, ведь у нас не модернизован процесс производства, они не могут выпустить нужный объём. Наше земледелие находится в зоне риска, и чаще подвержено неурожаю. В этом году, например, отмечается низкая урожайность зерна. Были дожди, зерно проросло, его качество ухудшилось, — рассказал Лимар Сайфуллин.

Вместе с тем, коммерческий директор предприятия отметил, что по качеству казахстанская и российская продукция особо ничем не отличаются. Поэтому жители ЗКО предпочитают покупать те продукты, что стоят дешевле.