Тогда “дьяволы” уверенно победили “сорок”, но у кого больше шансов сейчас? Разбираемся с экспертами.

“Манчестер Юнайтед”

После провального старта “красные дьяволы” выдали 3 волевых победы в октябре: 2:1 с “Брентфордом” и “Шеффилдом” и 1:0 с “Копенгагеном” в Лиге Чемпионов. Но концовку месяца подпортило домашнее дерби с “Манчестер Сити”, где “МЮ” проиграл без шансов (0:3). Атака на поле растворилась, а хорошую игру выдал разве что Андре Онана с семью сейвами.

После такого провала “дьяволы” явно будут настроены серьёзно, и будут активно идти в атаку. Тем более матч домашний, а значит команда тен Хага может уже к перерыву повести в счёте. Аналитики Parimatch дают 2.85 на такой исход: в 6 из 10 последних игр дома первый тайм оставался за “Юнайтед”.

“Ньюкасл”

А вот “сороки” куда стабильнее своего визави – в АПЛ не проигрывают с сентября и находятся на 6-й строчке, а в Лиге Чемпионов уже отметились сенсацией, разгромив дома “ПСЖ” (4:1). Да и в атаке “Ньюкасл” в сравнении с прошлым сезоном прибавил: пример тому – разгромы “Шеффилда” (8:0) и “Кристал Пэлас” (4:0). Правда недавно клуб потерял на 10 месяцев одного из лидеров: из-за скандала со ставками Сандро Тонали пропустит остаток сезона.

Да, главный козырь “сорок” – это оборона, но и в нападении команда отнюдь не теряется. в 11 из последних 15 матчей “Ньюкасл” забил 2 и более голов, и эксперты считают, что и против “МЮ” клубу это по силам – этот исход оценён ими в 2.70.

Аналитика и прогноз

За счёт того, что матч будет на “Олд Траффорд”, фаворитом на проход дальше выглядят “красные дьяволы”, но без большого перевеса: 1.66 против 2.23 у “сорок”. Ждать стоит и голов: “Юнайтед” злы после поражения от “Сити”, а “Ньюкасл” просто так сдаваться не будет. Эксперты Parimatch уверены в исходе “обе забьют/тотал больше 2.5”, и дают на него коэффициент 2.15.

